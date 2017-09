In Finsterwalde (Elbe-Elster) ist der leerstehende ehemalige Veranstaltungsort "Haus der Freundschaft" abgebrannt.



Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Den Angaben zufolge ist der Brand in der Nacht zum Freitag im Dachstuhl des früheren "Viktoria Hotels" ausgebrochen. 80 Feuerwehrleute haben die Flammen mittlerweile unter Kontrolle, der Einsatz dauert aber noch an: Nach Angaben der Polizei soll das Gebäude kontrolliert abgebrannt werden. Die Bewohner der umliegenden Straßen wurden aufgefordert, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.



In Finsterwalde hat es in dieser Woche bereits öfters gebrannt - unter anderem standen Mülltonnen, eine Gartenlaube und ein Holz-Schuppen in Flammen. Die Polizei ging bisher nicht von der Brandserie eines Feuerteufels aus.