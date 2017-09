Straßenbahnnetz in Berlin soll erweitert werden

Die BVG plant in den nächsten zehn Jahren, zahlreiche Tram-Verbindungen auszubauen und damit das Straßenbahnnetz effizient zu erweitern. Der geplante Ausbau knüpft an die Tradition der Berliner Straßenbahn an und soll Lücken im Verkehrsnetz schließen.