In einem Schulungsgebäude in Berlin-Wedding sind am Donnerstag 19 Menschen verletzt worden, weil sie ein giftiges Schwefeldioxid einatmeten. Vier der Verletzten kamen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei waren vorübergehend bewußtlos. Dabei handele es sich vermutlich um die Reinigungskräfte, das sei aber noch nicht bestätigt, sagte ein Sprecher. 200 Menschen wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht. Sie war mit einem Großaufgebot von 70 Einsatzkräften im Einsatz.



Das giftige Schwefeldioxid sei bei der Reinigung eines Abwasserrohrs ausgetreten, hieß es. Die Feuerwehr versuchte am Nachmittag das Gebäude zu belüften und den

Austritt des Gases zu beenden. Die Lage sei noch unübersichtlich, Entwarnung könnte noch nicht gegeben werden, so die Feuerwehr.

Schwefeldioxid ist ein Gas, das unter anderem die Schleimhäute reizt.