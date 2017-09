Die Verbindungsfahrbahn zur Avus ist seit dem Wochenende mindestens bis Ende dieses Jahres nur einspurig und nur für Pkw bis 2,8 Tonnen befahrbar. Das teilte die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz mit.



Bei den Sanierungsarbeiten am Avus-Zubringer wurden irreparable Schäden an der Brücke entdeckt. Die Sicherheit habe oberste Priorität, deshalb führe nichts an der Sperrung vorbei, so Pressesprecher Matthias Tang. Aktuell werde untersucht, inwieweit die Brücke wieder "fit gemacht werden" könne, bis das Dreieck Funkturm grunderenuert wird. Mit einem Ergebnis sei frühestens Ende dieses Jahres zu rechnen. Bis mindestens dahin bleibt es einspurig für Pkw.

Das Fahrverbot gilt für Lkw, Reisebusse und Lieferwagen, die mehr als 2,8 Tonnen wiegen oder breiter als 2,20 Meter sind. Genannte Fahrzeuge sollen eine Umleitung unter dem Messegelände ICC entlang nutzen. Für alle anderen Fahrzeuge ist der Zubringer einspurig bei Tempo 40 befahrbar.