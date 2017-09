Nach dem Tod zweier Feuerwehrmänner beim Einsatz auf der A2 am Dienstag ist die Bestürzung im Landesfeuerwehrverband Brandenburg am Mittwoch noch immer groß. "Es kann doch alles nicht sein", so Präsident Werner-Siegwart Schippel. Ein vergleichbares Unglück habe es in seiner Erinnerung bisher nicht gegeben. Zuletzt seien 1997 zwei Feuerwehrmänner ums Leben gekommen, als bei einem Eisenbahnunfall in Elsterwerde ein mit Benzin und Dieselkraftstoff beladener Zug entgleiste und anschließend explodierte.

Am frühen Dienstagmorgen waren zwei Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Kloster Lehnin einem Einsatz auf der A2 ums Leben gekommen. Als sie versuchten, einen eingeklemmten Fahrer eines Transporter zu befreien, raste ein Lkw in die abgesperrte und beleuchtete Unfallstelle, streifte ein Polizeiauto und prallte dann gegen ein Feuerwehrfahrzeug. Der Feuerwehrwagen kippte um und begrub zwei Feuerwehrleute unter sich. Sie hinterlassen Ehefrauen und Kinder; eine der Witwen sei im vierten Monat schwanger, hieß es.