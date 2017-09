Massenschlägereien am Wochenende - Acht Verletzte bei Gewaltausbrüchen am Alexanderplatz

10.09.17 | 14:16

Zwei Massenschlägereien, acht Verletzte: Auf dem Berliner Alexanderplatz hat es am Wochenende wieder gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. Sowohl in der Nacht zu Samstag als auch am Samstagabend gerieten zwei Gruppen mit insgesamt etwa 30 Männern aneinander, wie die Polizei mitteilte. Die Beteiligten attackierten sich unter anderem mit Messern und Reizgas. 16 Menschen wurden vorübergehend festgenommen. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Gewaltausbrüchen gibt. "Das ist derzeit aber absolut offen", sagte ein Sprecher am Sonntagmittag. Am Samstagabend gerieten zwei Gruppen aus bisher ungeklärter Ursache in Streit, der schließlich eskalierte und in einer Schlägerei endete. Mehrere Beteiligte sollen Reizgas versprüht haben. Ein 25-Jähriger wurde dadurch verletzt, außerdem wurde seine Geldbörse gestohlen. Ein 30 Jahre alter Mann wurde von einer Glasflasche getroffen und erlitt einen Nasenbeinbruch. Acht junge Männer zwischen 15 und 25 Jahren wurden vorübergehend festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs sowie Raubes.

Notoperation nach Stichverletzung

Bei der ersten Auseinandersetzung in der Nacht zu Samstag waren sechs Menschen verletzt worden. Ein 18-Jähriger musste nach einer Stichverletzung am Rücken notoperiert werden. Er befand sich am Samstag außer Lebensgefahr. Vier Männer erlitten Schnitt- und Stichverletzungen an Händen und Oberkörper. Auch ein 13-jähriger Junge, der der Polizei zufolge "vermutlich zufällig zwischen die Fronten geraten war", wurde leicht verletzt. Bei der Schlägerei zwischen einer 10-köpfigen und einer 20-köpfigen Gruppe gingen die Männer mit Messern und einer Flasche aufeinander los. Die Gründe für die Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Polizisten nahmen acht Tatverdächtige fest.



Neue Wache und mehr Videoüberwachung