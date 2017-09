Der Architekt und Stadtplaner Albert Speer junior ist tot. Der 83-Jährige verstarb am Freitag in Frankfurt am Main im Krankenhaus. Er war nach Bild-Informationen am Donnerstag gestürzt und hatte sich dabei unter anderem die Hüfte gebrochen.

Albert Speer wurde am 29. Juli 1934 in Berlin als ältestes von sechs Kindern geboren. Sein Vater Albert diente Adolf Hitler als Chefarchitekt, ab 1942 auch als Rüstungsminister, und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess 1946 zu 20 Jahren Haft in Spandau verurteilt.

In den Kriegsjahren lebte Albert Speer mit seiner Familie in Berchtesgaden. Nach der Verhaftung des Vaters 1945 strandeten Mutter und Kinder in Schleswig-Holstein, später zogen sie zu den Großeltern nach Heidelberg.

Eine Schwester Speers ist Hilde Schramm, die von 1985 bis 1987 und 1989 bis 1991 für die Alternative Liste im Abgeordnetenhaus saß. Ein Jahr war sie dort Vize-Präsidentin.