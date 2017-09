Bau der Polizeiwache am Alex hat begonnen

Kriminalität in Berlin

Der Alexanderplatz ist einer der Orte in Berlin, an dem besonders viele Straftaten begangen werden. Deshalb wird dort nun eine Polizeiwache gebaut, deren Effektivität umstritten ist. Überwacht wird der Alex künftig auch mit einem Kamerawagen, wie auch andere Stellen in der Stadt.