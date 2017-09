Bei der Posse um den klagefreudigen Beinahe-Apfelkönig von Guben (Spree-Neiße) soll es demnächst weitere Gerichtsentscheidungen geben. Am 13. Oktober wird unter anderem verkündet, ob der gescheiterte Bewerber um das Ehrenamt vom Tourismusverein in Guben 5.000 Euro Schadenersatz erhält. Das kündigte das Amtsgericht Cottbus am Dienstag zu Beginn dieses Verfahrens an.