Knapp vier Wochen nach der Attacke einer vollverschleierten Frau auf eine Verkäuferin in einem arabischen Modegeschäft in Berlin-Neukölln hat die Polizei die Tatverdächtige gefasst. Es handle sich um eine 28-jährige Deutsch-Polin, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie soll die 40-jährige Verkäuferin am 26. August zunächst beleidigt und dann geschlagen haben.

Auslöser war nach Zeugenangaben eine "leicht bekleidete" Schaufensterpuppe, die Lederdessous und Kunststoff-Handfesseln trug. Nach Ansicht der Tatverdächtigen stellte dies eine Beleidigung ihres Glaubens dar, heißt es in der Mitteilung der Polizei.