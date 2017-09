Baumstachler, das muss man sagen, kann man schwer vom Ast herunterlocken - allenfalls mit Obst oder Salat. Sie gammeln halt gerne. Wenn nicht oben auf dem Baum, dann am liebsten in einer Höhle. Da muss man mit keinem Fressfeind kämpfen - sondern hat einfach seine Ruhe. Mehr will ein Baumstachler eigentlich nicht. Das jüngste Weibchen im Tierpark Berlin aber ist da anders, noch ganz erfüllt vom Drang der Jugend. Ihre Fütterer haben sie Pixie getauft - das haben sie am Freitag bekanntgegeben.

Obwohl Pixie erst fünf Monate alt ist, klettert die erste gebürtige Baumstachlerin in der Geschichte des Tierparks schon äußerst behende diverse Stämme herauf. Ganz anders als ihre sparsam trainierenden Angehörigen im Gehege. Im April war Pixie noch ganz anonym auf die Welt gekommen, seitdem suchte die Tierpark-Verwaltung einen Namen für sie. Monatelang sandten Menschen Vorschläge über die sozialen Netzwerke. Welche es in die Endausscheidung schafften, blieb am Freitag leider offen.