Ein 13-Jähriger hat in Berlin-Neukölln einen Polizeihubschrauber mit einem Laserpointer geblendet. Allerdings machte er es den Beamten in der Nacht auf Sonntag denkbar leicht, ihn zu überführen, wie die Polizei am Montag auf Facebook mitteilte. Der Jugendliche bediente den Laserpointer nämlich aus seiner eigenen Wohnung heraus.