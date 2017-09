An der Thielallee in Dahlem

Vor einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Dahlem sind am Samstag Schüsse abgegeben worden. Wie ein Zeuge sagte, sollen die Schüsse aus einem Auto heraus abgefeuert worden sein. Laut Polizei sind die Hintergründe der Tat derzeit noch unklar.

Unbekannte haben vor einer Flüchtlingsunterkunft im Berliner Stadtteil Dahlem mehrere Schüsse abgegeben. Nach Angaben eines 52-jährigen Passanten feuerten sie am Samstag gegen 18 Uhr an der Thielallee aus einem Auto heraus auf ein Wohnheim.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte sich der 52-Jährige, der derzeit in Berlin zu Besuch ist, mit Frau und Kind hinter einem geparkten Auto in Sicherheit gebracht. Durch die Schüsse habe der Familienvater einen Schock erlitten.