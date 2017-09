Eine Frau ist am Samstagnachmittag in der Leipziger Straße in Berlin-Mitte durch einen Sturz aus dem 16. Stock ums Leben gekommen. Wie die Polizei rbb|24 am Sonntag bestätigte, hatten Zeugen beobachtet, wie die 29-Jährige gegen 17.25 Uhr vom Balkon eines Hochhauses fiel. Sie starb kurz nach dem Aufprall.

Zum Zeitpunkt des Sturzes war ein 30-jähriger Mann in der Wohnung der Frau - Polizisten, die von Zeugen alarmiert worden waren, nahmen ihn als Verdächtigen fest. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuss.

Nun ermittelt die Mordkommission, nähere Erkenntnisse zu dem Fall hat die Polizei noch nicht.

