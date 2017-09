Der Flugverkehr von und nach Tegel ist nicht betroffen, wie Flughafensprecher Daniel Tolksdorf dem rbb bestätigte: "Der Flugverkehr findet ganz normal statt." Die Feuerwehr habe den Flughafen zwar sofort über den Vorfall informiert - das sei auch üblich in solchen Fällen - es bestehe aber keine Gefahr, weil die Flugzeuge hoch genug fliegen. Die Feuerwehr hatte am Mittag getwittert, der Flugverkehr würde teilweise umgeleitet.

Ein Gasleck hat in Berlin-Pankow am Freitagmittag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Die Einsatzkräfte hätten im Umkreis der Baustelle eine Schule, eine Kita, ein Asylbewerberheim und vier Mehrfamilienhäuser evakuiert, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Etwa 200 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine Gasleitung bei Bauarbeiten in der Mühlenstraße (Ecke Ötztaler Straße) beschädigt worden. Rund um die Baustelle in der Mühlenstraße errichtete die Polizei einen Sperrzirkel, in dem sich nur noch Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und der Netzgesellschaft Gasag aufhalten durften. Nach Angaben der Einsatzkräfte ist der Brandschutz sichergestellt. Die Gasag war am Nachmittag mit der Abdichtung des Lecks beschäftigt. Informationen über Verletzte gibt es bislang nicht.

Auch Autofahrer in Pankow müssen sich auf Behinderungen einstellen. Die Mühlenstraße ist zwischen Flora- und Maximilianstraße in beide Richtungen voll gesperrt. In den umliegenden Straßen staut sich der Verkehr zunehmend.