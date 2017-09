Die Berliner Polizei hat im Auftrag der Bundesanwaltschaft zwei Terrorverdächtige festgenommen.

Wie die Karlsruher Behörde am Dienstag mitteilte, wurden die Männer bereits dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Laut Bundesanwaltschaft handelt es sich um einen 31-jährigen und einen 19-jährigen irakischen Staatsbürger. Sie sollen sich spätestens im Juni 2014 in Mossul im Irak der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben.