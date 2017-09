Weil sie ihre Abzeichen und Kutten nicht mehr tragen dürfen, planen die Hells Angels am Samstag eine motorisierte Demo. Außerdem wollen sie vor Gericht ziehen und beriefen daher am Mittwoch eine Pressekonferenz ein. Scharfe Kritik kommt von der Berliner SPD.

Kein geflügelter Totenkopf mehr auf den Kutten: Gegen das Verbot, ihre Vereinsabzeichen in der Öffentlichkeit zu tragen, will der Rockerclub Hells Angels am Samstag in Berlin demonstrieren. Standesgemäß wollen die Höllenengel auf ihren Bikes von Biesdorf im Osten Berlins zum Alexanderplatz und wieder zurück fahren. Angemeldet sind 100 Teilnehmer - allerdings rechnet die Rockergruppe, deren Mitglieder immer wieder durch Straftaten auffallen, mit einer noch höheren Teilnehmerzahl.