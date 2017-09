Drei Tage nach dem Brand im "Haus der Freundschaft" in Finsterwalde (Elbe-Elster) hat ein 28-Jähriger die Tat gestanden.

Der Mann stellte sich am Montag der Polizei. Der mutmaßliche Brandstifter bestreitet aber weitere Taten. Die Polizei dementierte am Dienstag das Gerücht, wonach es sich bei dem Geständigen um einen Feuerwehrmann handelt.

In den Tagen vor dem Feuer in dem ehemaligen Hotel und Theater hatte es bereits sechs Brände in der Stadt gegeben.

Das Feuer in dem leerstehenden "Haus der Freundschaft" brach in der Nacht zum Freitag aus. Die Feuerwehr konnte den Brand in dem leerstehenden Gebäude erst am Wochenende endgültig löschen. Die Flammen loderten zuvor immer wieder auf. Verletzt wurde niemand.



