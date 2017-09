Mit Zuckertüten voller Süßigkeiten wurde am Samstag in Brandenburg die Einschulung Tausender Erstklässler gefeiert. Laut Ministerium für Bildung, Jugend und Sport beginnt für 22.200 Kinder das Schulleben. Traditionell wird die Einschulung an den meisten Schulen am Wochenende vor dem Beginn des neuen Schuljahres gefeiert.