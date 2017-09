Fast die Hälfte der Brandenburger Landesfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Das seien 1,45 Millionen Hektar, teilte das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit. Weitere rund eine Million Hektar sind bewaldet. Gewässer sind auf 99.000 Hektar zu finden.



Siedlungen nehmen mit 203.000 Hektar 6,8 Prozent der Landesfläche ein. Für den Verkehr werden 3,7 Prozent der Fläche - insgesamt 110.000 Hektar - genutzt.



Den größten Anteil Agrarland hat die Prignitz mit 68 Prozent. In der Uckermark sind es 60 Prozent und in Märkisch-Oderland 48 Prozent.