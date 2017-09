Video: Brandenburg aktuell | 20.09.2017 | Ludger Smolka

Nach Beschwerden von Tierschützern - Den Schweinen in Beeskow soll es bald besser gehen

20.09.17 | 21:40 Uhr

Nach einem erfolgreichen Volksbegehren will die Brandenburger Landesregierung mehr Tierwohl in der Massentierhaltung. Die Bilder verhaltensgestörter und kranker Schweine in einem Mastbetrieb zeigen etwas anderes. Nun hat der Züchter Besserung gelobt.



Vielen Brandenburgern gehen die Bilder nicht mehr aus dem Kopf, die die Tierschutz-Organisation PETA Anfang September ins Netz stellte: Verdreckte Schweine, die zentimeterhoch in ihrem Kot und Urin stehen, verhaltensgestörte und kranke Tiere, tote Ferkel, die nicht fachgerecht entsorgt werden - all diese Missstände wurden laut den Tierschützern in der Agrargenossenschaft Günthersdorf bei Beeskow aufgenommen: Schweinehaltung, wie nicht sein soll - obwohl über 100.000 Brandenburger im vergangenen Jahr dem Volksbegehren für mehr Tierwohl in der Massentierhaltung zum Erfolg verholfen hatten.

Am Mittwoch nun hat sich auch der Brandenburger Landtag mit den Vorwürfen beschäftigt.



Mehr zum Thema Missstände in Schweinestall in Beeskow - Tierschützer zeigen Veterinäramt an Die Zustände in dem Betrieb bei Beeskow sind seit längerem miserabel. Doch bisher wurde er nicht nicht geschlossen. Die Organisation PETA wirft der Aufsicht Untätigkeit vor.

Betrieb will Missstände "schnellstmöglich" beseitigen

Wie der neue Tierschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Stefan Heidrich, in der Sitzung des Verbraucherschutz-Ausschusses sagte, hätten sich die Zustände in der umstrittenen Anlage inzwischen offenbar gebessert. Mehrmals habe er den Betrieb in den vergangenen Wochen besucht. Punktuell seien dabei zwar noch Missstände aufgetreten, der Betrieb habe sich aber verpflichtet, diese schnellstmöglich zu beseitigen, sagte Heidrich.

Ihm seien Konzepte vorgelegt worden, die auch mit dem zuständigen Veterinäramt besprochen worden seien. "Der Tierhalter äußerte die Bereitschaft, allen Forderungen hinsichtlich Tierschutz und Tiergesundheit schnellstmöglich nachzukommen." Die Ställe würden derzeit so umgebaut, dass Ferkel und Sauen mehr Platz haben. Die Umbauarbeiten sollen demnach in drei Wochen abgeschlossen sein.

Grüne fordern bessere amtliche Kontrollen

Die Bündnis90/Die Grünen-Fraktion wollte sich mit dieser Auskunft allerdings nicht zufrieden geben. So beklagte der Grünen-Abgeordnete Michael Jungclaus im Ausschuss, dass die Entdeckung solcher Misstände viel zu oft vom Zufall abhängig sei. Die Verbraucher wollten so etwas nicht sehen, sagte Jungclaus, doch trotzdem komme es immer wieder vor, dass solche Bilder "nicht durch regelmäßige Kontrollen von Amts wegen, sondern aufgrund von zufälligen Recherchen einer Nichtregierungsorganisation zu Tage gefördert werden".

Verbraucherschutz-Minister Ludwig weist Vorwürfe zurück

Zudem handelt es sich bei dem Betrieb in Günthersdorf nicht um einen Einzelfall - das hatte der zuständige Amtstierarzt dem rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell gesagt. Stefan Ludwig (Linke), Minister für Verbraucherschutz, wies diesen Vorwurf zurück. Er wisse nicht, auf welcher Datenbasis der Veterinär seine Aussagen getroffen habe, sagte Ludwig. "Wir haben viele Tierhaltungen im Land Brandenburg, die schon einen großen Schritt weiter sind als die Bilder, die wir gesehen haben."



Außerdem würden die Vetrinäre regelmäßig Betriebe besuchen. Nachsteuerungsbedarf gäbe es aus seiner Sicht keinen, sagte Ludwig: "Das System hat an dieser Stelle funktioniert", behauptete Ludwig - und es gebe auch keinen Hinweis auf Amtstierärzte, die sich der Zusammenarbeit mit dem Landesbeauftragten für Tierschutz verweigern würden, sagte der Minister. Mit Informationen von Ludger Smolka