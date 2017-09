Nach dem Zusammenstoß eines Autofahrers in Potsdam-Mittelmark mit zwei Watussi-Rindern ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Zeugen hatten über den Notruf gemeldet, dass die Tiere entlaufen waren. Doch die Polizei rückte nicht aus.

Wer ist schuld am tödlichen Rinder-Unfall?

Der erst seit fünf Monaten im Lagezentrum eingesetzte Beamte habe trotz zweier Notrufe von Zeugen kurz vor dem Unfall keinen Streifenwagen losgeschickt und keine Verkehrswarnung herausgegeben, teilte das Polizeipräsidium als Ergebnis interner Untersuchungen am Montag mit. Stattdessen seien die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn in Berlin sowie die Bundespolizei informiert worden. Ursache seien Missverständnisse zwischen den beteiligten Einsatzbearbeitern gewesen. Daher seien weitere Qualifizierungsmaßnahmen für die Beamten geplant.

Bei dem Unfall am 22. August war ein Autofahrer um 5.47 Uhr auf der Landstraße B102 in Treuenbrietzen zunächst mit zwei Afrikanischen Langhornrindern zusammengestoßen und dann gegen einen Baum geprallt. Der 56-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Gut 20 Minuten zuvor, um 5.25 Uhr war ein erster Notruf im Einsatz- und Lagezentrum der Polizei eingegangen, bei dem freilaufende Rinder im Bereich des Bahnübergangs Treuenbrietzen gemeldet wurden. Um 5.31 meldete ein weiterer Anrufer die beiden Büffel am Ortsausgang Treuenbrietzen.