Brandenburger kümmern sich vergleichsweise oft um ihre pflegebedürftigen Angehörigen. Vier von fünf Betroffenen werden zu Hause versorgt und das, obwohl die Familie arbeiten geht - meist in Vollzeit. Denn kürzer treten lohnt sich nicht.

Brandenburger pflegen ihre Angehörigen in den meisten Fällen zu Hause. Dies tun sie meist selbst und in zunehmender Zahl. Beruflich treten deshalb aber nur wenige kürzer. Das ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. "Die häusliche Pflege hat im Land einen sehr hohen Stellenwert", sagte Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministeriums. Knapp 80 Prozent der rund 112.000 pflegebedürftigen Brandenburger würden im eigenen Zuhause versorgt. "Im Ländervergleich ist das ein Spitzenwert", sagte Hesse. Bei fast der Hälfte der Pflegebedürftigen übernehmen Familie und Verwandte die Pflege ganz allein - oft neben dem Beruf. Die Übrigen bekommen Unterstützung von ambulanten Pflegediensten.

Zu dem gleichen Ergebnis kommt auch der aktuelle Pflegereport der gesetzlichen Krankenkasse Barmer. Ein Grund für die häusliche Pflege ist demnach, dass es zu wenige Plätze in Pflegeeinrichtungen gibt. Für 100 pflegebedürftige Menschen gebe es lediglich etwa 27 Plätze. Hinzu käme, so Hesse, dass die Lebenserwartung der Brandenburger ansteige.

Beachtlich findet Gabriel Hesse, dass sich Angehörige für die Pflege selten eine Auszeit von ihrem Beruf nehmen würden. Dabei verwies der Ministeriumssprecher auf eine bereits einige Jahre zurückliegende Studie zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege aus dem Jahr 2009. Demnach waren 38 Prozent der pflegenden Frauen in Ostdeutschland vollzeiterwerbstätig, von den Männern sogar fast 60 Prozent. 20 Prozent der Frauen, aber nur ein Prozent der Männer arbeiteten in Teilzeitbeschäftigung. Ein Grund: "Die vorhandenen Anreize sind aber insbesondere hinsichtlich des Einkommens nicht so attraktiv, dass sie einen Anstieg begründen würden", sagte Hesse.