Land stellt sich in Großbritannien vor - Britin wirbt in London für ihre Wahlheimat in Brandenburg

27.09.17 | 08:13 Uhr

Die Britin Sarah Phillips ist Wahl-Brandenburgerin. Seit 2003 lebt sie mit ihrem Mann in Joachimsthal im Barnim. Sie haben den Wasserturm saniert und betreiben ihn als Café und Galerie. Jetzt vertritt sie Brandenburg in London beim Tourismustag.

Das Reiseland Brandenburg steht in der ersten Oktoberwoche im Mittelpunkt eines Tourismustages für britische Reisejournalisten und -anbieter in London. Unter dem Motto "Brandenburg - Just my cup of tea!" präsentiert sich die Mark damit zum zweiten Mal in Großbritannien - mit Empfang von Ministerpräsident Woidke und einem Film-Live-Konzert des Deutschen Filmorchesters Babelsberg am 6. Oktober.

Wasserturm in Joachimsthal hatte es den Briten angetan

Dieser Tag liegt touristisch gesehen ganz in der Hand der in Joachimsthal (Barnim) lebenden Britin Sahra Phillips.

2003 hatten sie und ihr Mann Richard Hurding den denkmalgeschützten, ehemaligen Wasserturm in Joachimsthal (Barnim) gekauft und saniert. Ursprünglich suchten die Projektmanagerin und der Designer nur eine neue Bleibe, weil sie sich in der angestammten Heimat Großbritannien "nicht mehr so richtig wohl" fühlten, wie sie der dpa sagten. Vorher hatten demnach beide ein paar Monate in Shanghai, Barcelona, Lissabon und Berlin gelebt, bis Hurding auf einer seiner Rennrad-Touren durch Brandenburg den Turm entdeckte. Das sei ihre "cup of tea" gewesen, zu deutsch: "Genau unser Fall". Der Turm habe eine grüne Umgebung und eine gute Verkehrsanbindung an Berlin, außerdem viel Platt für Kunst und Kultur.



Der Wasserturm mit Aussichtsplattform und Fahrstuhlaufzug (r) vom Biorama-Projekt in Joachimsthal

2006 öffnete das Paar sein "Biorama" genanntes Ensemble in Joachimsthal auch für Besucher. Darin gibt es wechselnde Kunstausstellungen und Kuchen und Kaffee beziehungsweise Tee. Für Touristen gibt es zudem Ausflugstipps ins weitere Umland aus erster Hand von Sarah Phillips und ihrem Mann. Die Begeisterung der Wahlbrandenburgerin will sich das Bundesland zunutze machen. Birgit Kunkel, Sprecherin der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB), sagte der dpa: "Wir haben im Auslandsmarketing sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn wir in Brandenburg lebende Touristiker, die aus anderen Ländern kommen, in ihrer ursprünglichen Heimat in den Mittelpunkt der Kommunikation stellen". Die TMB richtet den Tag gemeinsam mit der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) aus. Im vergangenen Jahr verzeichnete sie knapp 53.000 Übernachtungen britischer Gäste; Großbritannien liegt damit auf Platz vier der ausländischen Touristen zwischen Elbe und Oder.

Sendung: Antenne Brandenburg, 27.09.2017, 6.55 Uhr