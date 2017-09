Alle 30 Minuten verliebt sich ein Taschendieb in die BVG

Die Zahlen sind gravierend: Knapp 14.000 Mal haben Taschendiebe im vergangenen Jahr in Bus, Tram oder U-Bahn zugeschlagen. Die Zahl der Gewalttaten bleibt dagegen stabil. Die BVG führt das auf mehr Videoüberwachung zurück - die für die Polizei zudem immer interessanter wird.

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) schlägt im Durchschnitt jede halbe Stunde ein Taschendieb zu. Das geht aus dem vorläufigen Sicherheitsbericht 2016 der BVG hervor [pdf-Download]. 13.869 Fälle sind dort verzeichnet (2008: 2.970). Sprecher Markus Falkner sagte dem rbb am Montag, es handele sich dabei nicht um ein BVG-Phänomen. Vielmehr sei dies eine generelle Entwicklung, die seit mehreren Jahren anhält.



Die BVG sieht aber eine positive Entwicklung bei anderen Straftaten, wie etwa tätlichen Übergriffen. Trotz der deutlich gestiegenen Fahrgastzahlen liege die Zahl der Vorfälle seit einigen Jahren unter dem langfristigen Mittel, heißt es in dem Sicherheitsbericht. "Wenn ich die absolute Zahl der Straftaten in Bus, Straßenbahn und U-Bahn nehme, dann gibt es dort einen Anstieg", sagte Falkner. Rechne man allerdings die Taschendiebstähle heraus, seien die Zahlen relativ stabil geblieben.

Das sei auf die zunehmende Videoüberwachung bei Bus, U- und Straßenbahn zurückzuführen, sagte Falkner. Diese werde auch weiter ausgebaut; ebenso soll die Zusammenarbeit mit anderen Verkehrsunternehmen und der Polizei intensiviert werden, um die Zahl der Straftaten insgesamt zu senken. Das zeigt offenbar erste Erfolge. Die Zahl der Taschendiebstähle sei im Frühjahr 2017 zurückgegangen.