Interview | Cybergrooming - Wie Pädo-Kriminelle im Internet nach Opfern suchen

01.10.17 | 12:50 Uhr

Den Begriff "Grooming" bringt man normalerweise mit der Pflege von Bärten in Verbindung. Cybergrooming meint etwas ganz anderes: das gezielte Ansprechen von Kindern und Jugendlichen im Internet mit dem Ziel sexuelle Kontakte herzustellen. Cyberkriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger über die unterschätzte Gefahr.



Cybergrooming ist die virtuelle Variante vom Anquatschen auf dem Spielplatz. Pädo-Kriminelle treten gezielt über die Chatfunktion von Onlinespielen mit ihren potenziellen Opfern in Kontakt. 40 Prozent der User zwischen zehn und 19 Jahren werden laut einer Studie der Universität Köln online sexuell belästigt. Und viele Eltern wissen nicht, wo ihre Kinder surfen und mit wem sie chatten. Wie sie sich schützen und was Eltern tun können, weiß der Cyberkriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger von der Polizeifachhochschule Brandenburg

rbb: Viele Eltern haben Angst davor, dass ihre Kinder in sozialen Netzwerken an Pädophile geraten, aber auch beim vermeintlich harmlosen Onlinespielen lauern Gefahren, welche sind das?

Thomas-Gabriel Rüdiger: Man muss sich vorstellen, dass die meisten Kinder heutzutage mit Onlinespielen in ihr digitales Dasein starten und wir diskutieren viel zu wenig darüber, was dabei passieren kann. Online spielen Kinder und unbekannte Erwachsene ganz selbstverständlich miteinander - trotzdem machen wir uns eher einen Kopf darüber, dass Kinder nicht an Produkte für über-18-Jährige kommen. Dass Erwachsene einfach mit Kindern online zusammen spielen, darüber diskutieren wir gar nicht. Auf jedem Spielplatz fänden Sie es komisch, wenn ich als Erwachsener an eine Achtjährige herantrete - in jedem Onlinespiel haben sie das tagtäglich und das wird nicht thematisiert. Hier entstehen wirklich eine Vielzahl an Risiken, wie sexuelle Belästigung, Konfrontation mit Extremisten, Auseinandersetzung mit Cyberstalking oder Cybermobbing, das haben sie alles in diesen Spielen.

Wie läuft Cybergrooming ab? Wo beginnt so ein Dialog und wohin soll er führen?

Es gibt ganz unterschiedliche Formen von Cybergrooming, es ist eigentlich sexueller Missbrauch von Kindern. Grob gesagt unterscheidet man zwei Typen beim Cyber-Grooming: Der eine will eine möglichst schnelle sexuelle Interaktion mit einem Kind erreichen. Dieser Typ will Erpressungsmaterial gegen das Kind in die Hand bekommen, durch das er das Kind immer weiter zu mitunter schweren Handlungen treiben kann. Der andere Typ versucht langfristig Vertrauen zu dem Kind aufzubauen, um das Kind dann irgendwann zu treffen und real-physischen Missbrauch durchzuführen. Das sind die beiden Grundsätze und sie können das natürlich beim Spiel schwer unterscheiden. Sie wissen nicht, ist das jetzt ein ganz normaler Mitspieler oder jemand, der versucht langfristig Vertrauen aufzubauen, weil es keine Mechanismen gibt, um zu prüfen, wer mit wem online spielt, wer auf die Kinder einwirkt.

Dass es zu einem Missbrauch beim Onlinespiel kommt, setzt voraus, dass das Spiel eine Chatfunktion hat, um einen persönlichen Kontakt herzustellen, welche Spiele sind da besonders gefährdend?

Fast alle Onlinespiele haben eine Chatfunktion oder eine Art von Interaktionsmodus, die diese Risiken eröffnen. Sobald du mit jemand Unbekannten spielst, hast du dieses Risiko. Ich könnte Ihnen jetzt ein paar Spiele nennen, aber das würde den Eindruck erwecken als ob es Spiele gebe, wo man dieses Risiko nicht hat. Ich kann nur eines sagen: In einem Spiel, in dem ein Chatmodus vorhanden ist, gibt es auch Fälle von Cybergrooming.

Infos, Rat & Hilfe Der Medienratgeber "SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht" unterstützt Eltern und Erziehende dabei, ihre Kinder im Umgang mit Medien zu stärken. Die Initiative hat einen Leitfaden entwickelt, wie man Kinder am besten gegen Cybergrooming schützen kann.



Was können die Hersteller machen, um Gefahren zu bekämpfen?

Ich bringe mal ein Beispiel, was mich schon immer gejuckt hat im Zusammenhang mit Hatespeech, also Volksverhetzung im Internet. Das haben sie in vielen Spielen rauf und runter. Sie haben Gilden die heißen "Waffen SS" oder "Judenjäger" und zwar in Spielen, die sind ab null oder sechs Jahren vom deutschen Jugendmedienschutz freigegeben. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das sich gegen Hatespeech in sozialen Netzwerken richtet, hatte zu Beginn ganz explizit auch Onlinespiele berücksichtigt. Dann gab es durch die Spieleindustrie eine Stellungnahme und darin wurde erklärt: "Es gibt bei uns kein Problem mit Hatespeech" und eine Woche bevor das Gesetz verabschiedet wurde, sind die Onlinespiele aus dem Regelungsgehalt wieder rausgenommen worden. Ich glaube, dass vor allem die Spieleindustrie bisher kein großes Interesse daran hat, eine Diskussion darüber zu führen, ob es normal ist, dass in ihren Spielen Erwachsene mit rassistischen Vorstellungen oder sexuellen Belästigungen auf Kinder treffen. Wenn man diese Diskussion ernsthaft führen würde, auch auf der Gamescom beispielsweise, dann müsste man einen ganz anderen Mechanismus auch an Jugendmedienschutz bei Spielen einführen.

Das in sozialen Netzwerken, in diversen Chats auf Kinder Gefahren lauern das weiß man schon länger, sind denn die Eltern und auch die Kinder nicht inzwischen aufgeklärter?

Ich halte das für einen Trugschluss. Wenn ich unterwegs bin, dann höre ich häufig, die Eltern sollen sich von ihren Kindern zeigen lassen, was sie im Netz machen. Das halte ich für einen Fehler, denn wenn man wirklich mit den Kindern über die Risiken sprechen will, dann muss man selber viel mehr Wissen haben als die Kinder. Und gehen sie doch mal rum und fragen, wer sich als Elternteil mit Onlinespielen auskennt oder damit beschäftigt und vielleicht so fit ist, wie sein neunjähriger Sohn - das werden sie bei den meisten nicht erleben. Und ich halt es auch für einen Fehler das immer nur auf die Medienkompetenz der Eltern zu schieben und als Staat, Sicherheitsbehörde oder Spielebetreiber die Verantwortung den Eltern zu zuschieben. Es gibt auch Eltern, die sich nicht dafür interessieren was ihre Kinder machen. Manche Eltern haben vielleicht auch nicht die Fähigkeit ihre Kinder in diesen Fragen zu begleiten und dort muss eben jemand anderes kommen, um die Kinder auch im digitalen Raum zu schützen. Das passiert leider gar nicht.

Das Interview führten Stefan Rupp und Christoph Azone für Radioeins.