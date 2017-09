Der Berliner Naturschützer Derk Ehlert erhält für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz. Regierungschef Michael Müller (SPD) übergibt die Auszeichnung am Donnerstag im Roten

Rathaus, wie die Senatskanzlei mitteilte.



Vor allem für die Berliner sei Ehlert zu einer Instanz in Sachen Umwelt, Natur und Wildtiere geworden, erklärte Müller. "Derk Ehlert setzt sich für seine Sache mit Besonnenheit und seiner sympathisch zugewandten Weise ein." Mit der Ehrung wolle man zudem die vielen Ehrenamtlichen im Naturschutz ermutigen und anspornen, so Müller weiter.



Der studierte Landschaftsplaner Ehlert war ehemals Berlins Wildtierbeauftragter und ist nun in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz tätig. Der "Tagesspiegel" schrieb einmal über ihn: "Gefühlt kennt er jeden Fuchs zwischen Alex und Zoo mit Namen." Die nach ihm benannte Derk-Ehlert-Stiftung widmet sich unter anderem dem Erhalt des Naturschutzgebiets Gülper See nordwestlich von Berlin.