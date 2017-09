In Neukölln soll eine Frau mit Nikab eine Dessous-Verkäuferin attackiert haben. Ob sie religiöse Vorbehalte hatte, ist unklar. Das Opfer will unter der Kopfverhüllung blonde Haare und ein Tattoo gesehen haben. Der Staatsschutz ermittelt.

Eine vollverschleierte Frau soll in Berlin die Verkäuferin eines kleinen Modegeschäftes angegriffen und geschlagen haben. Das bestätigte die Polizei am Mittwoch rbb|24.

Die Polizei stützt sich bei den Angaben weitgehend auf die Aussagen des Opfers. Demnach kam die Angreiferin zwei Mal in das Geschäft. Beim ersten Mal habe sie auf Deutsch und Türkisch gepöbelt und wurde rausgeworfen. Beim zweiten Mal sei sie gemeinsam mit einer weiteren Person gekommen und habe die Verkäuferin angegriffen. Diese habe dann die Polizei benachrichtigt. Der Vorfall habe sich bereits am 26. August ereignet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Die Verkäuferin gab an, dass sie unter der verrutschten Verhüllung der Angreiferin blonde Haare und eine Tätowierung am Hals gesehen habe. Wie eine Polizeisprecherin rbb|24 sagte, war die Begleitperson von kräftiger Statur und hatte "blonde Locken". Ob es sich um einen Mann oder eine Frau gehandelt haben soll, konnte die Polizei nicht sagen.



Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Polizei ermittelt wegen des möglicherweise religiösen Tatmotivs. Zudem werde wegen Körperverletzung ermittelt, hieß es.

Sendung: Abendschau, 06.09.2017, 19.30 Uhr