Anita Donnerstag, 14.09.2017 | 14:43 Uhr

Und warum sollen Quartiere in den äußeren Stadtbezirken nicht möglich sein?

Ich denke es geht darum, ein Dach über dem Kopf zu haben, minimale hygienische Anlagen und nicht zu erfrieren und nicht darum, einen Wunschplatz schön mittig in der Stadt zu bekommen. Da möchten manche nicht Obdachlose auch gerne wohnen und können es nicht.

Wer von den Betroffenen arbeitet, kann sich sicher eine Fahrkarte/Sozialticket leisten, um ggf. in die Innenstadt zu fahren und von denen, die nicht arbeiten, sind doch ohnehin etliche in den Bahnen unterwegs zum "Spendensammeln".