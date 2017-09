Lotte Berlin Montag, 18.09.2017 | 09:51 Uhr

Vielen Dank für Ihren Kommentar.Da Sie hier für einen"Schilderwald"plädieren und nicht den Wahren Grund für den Tod zahlreicher Tiere angeben,erinnere i.einmal daran.Liebe Autofahrerin schauen Sie immer schön geradeaus und halten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung und nicht vergessen,kein Handy am Ohr während der Fahrt.Das Schild "Wildwechsel" sagt im übrigen schon alles.Das gerne gerast wird auf den Straßen ist schön zu erkennen an so manch Bäumen.