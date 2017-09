Lotte Berlin Samstag, 02.09.2017 | 18:02 Uhr

So wie i.Bericht dargestellt scheint dieser René ein Mensch mit Gefühl u.Verstand zu sein umso mehr verstehe i.nicht wieso er seine schlechte Situation nicht ändern will wie so manche bes.junge Obdachlose nicht?! Er hat das ganze Leben noch vor sich und dann das hier?Sollte i.ihn i.meinem Kiez Charlottenburg sehen spreche i.ihn auch mal darauf an.