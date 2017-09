Unbekannte brechen in das Berliner Polizeipräsidium ein

Einbruch bei den Sicherheitskräften höchstselbst: Unbekannte sind in das Berliner Polizeipräsidium eingestiegen. Das hat die Polizei dem rbb bestätigt. Danach hatten es der oder die Täter auf die Polizeihistorische Sammlung abgesehen.

Nach Angaben der Sprecherin drangen Unbekannte am Wochenende in das Gebäude ein und entwendeten Stücke aus der polizeihistorischen Sammlung. Der genaue Schaden werde derzeit untersucht. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete unter Berufung auf die Polizei, es seien "einige Abzeichen" entwendet worden.

In das Berliner Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke ist eingebrochen worden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin rbb|24. Zuerst hatte "Die Welt" berichtet.

Um in das Gebäude zu gelangen, sägten die Täter ein Stück Gitter im Hof heraus. Wann genau der Einbruch stattfand, konnte die Sprecherin nicht sagen. Die Kollegen vom Polizeihistorischen Museum hätten die Räume am Freitag um 14 Uhr verschlossen. Am Montagmorgen hätten sie bemerkt, dass Vitrinen aufgehebelt worden seien.

Dass das Loch im Gitter nicht vorher auffiel, könnte mit den Sanierungsarbeiten zusammenhängen, die derzeit an der Fassade vorgenommen werden. Das Gebäude ist eingerüstet und mit einer Plane verhängt.

Sendung: Inforadio, 19.09.2017, 09.00 Uhr