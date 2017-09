Der Vater von Eisbär Knut, der 23-jährige Lars, ist gestorben. Das teilte der Zoo Rostock am Dienstag mit. Lars wurde demnach im Zoo Aalborg eingeschläfert, um ihn von einem Krebsleiden zu erlösen. Lars war im April 2015 nach Dänemark gebracht worden, weil das Rostocker Gehege zu klein war.

Lars wurde am 12. Dezember 1993 im Tierpark Hellabrunn in München geboren. Zehn Jahre lang - von 1999 bis 2009 - lebte er im Zoo Berlin. Dann zog er im Oktober 2009 in den Zoo Wuppertal um. Im Mai 2012 kam er nach Rostock.