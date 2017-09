Erdbeben in Mexiko war selbst in Brandenburg messbar

Das schwere Erdbeben, das in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) Mexiko erschüttert hat, wurde auch in Brandenburg registriert. Die seismischen Wellen des Bebens seien mit einer Verzögerung von 13 Minuten in einer Messstation in Rüdersdorf bei Berlin erfasst worden, teilte das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) mit.

Die Erdbebenwellen seien allerdings derart abgeschwächt hier angekommen, dass sie nur mit wissenschaftlichen Geräten hätten gemessen werden können und für Menschen nicht wahrnehmbar gewesen seien.

Ähnliche Bewegungen bei Erdbeben in weit entfernten Gebieten habe das GFZ schon früher feststellen können, hieß es. Dazu gehörte etwa das Erdbeben vom 11. März 2011, das Japan mit einer Stärke von 8,9 überrascht hatte und zur Reaktorkatastrophe von Fukushima führte. Die Messgeräte der Wissenschaftler hätten damals festgestellt, dass sich der Raum um Berlin erst um sieben Millimeter angehoben habe und sich anschließend zehn Millimeter absenkte.