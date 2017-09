Audio: Inforadio | 01.09.2017 | Carmen Gräf

Alternative zu staatlichen Einrichtungen - Evangelische Schulen boomen in Berlin und Brandenburg

02.09.17 | 20:10 Uhr

Immer weniger Menschen identifizieren sich mit den christlichen Kirchen. Doch die Zahl der Schüler, die in Berlin und Brandenburg kirchliche Schulen besuchen, steigt kontinuierlich. Warum ist das so? Ein Besuch in der Evangelischen Schule Steglitz. Von Carmen Gräf



Es ist paradox. Während immer mehr Menschen den Kirchen selbst den Rücken zukehren, scheinen sie sie ihre Kinder verstärkt auf kirchliche Schulen schicken zu wollen. An den 16 Berliner und neun Brandenburger Schulen der Evangelischen Schulstiftung der Landeskirche steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler kontinuierlich: mehr als 10.000 waren es im vergangenen Schuljahr. Die Evangelische Schulstiftung ist damit der größte freie Bildungsträger in Berlin und Brandenburg. Ähnlich wie die evangelischen haben auch die katholischen Schulen in der Region einen hohen Zulauf. Über 9.000 Schülerinnen und Schüler besuchten diese im vergangenen Schuljahr.

Großer Andrang an der Evangelischen Schule Steglitz

Noch sind Ferien, aber in der Evangelischen Schule Steglitz herrscht schon reger Betrieb. Das Leitungsteam plant das neue Schuljahr, auf dem Schulhof spielen die Hortkinder, im Flur finden Renovierungsarbeiten statt. Die Schulleiterin Sigrid Kettner geht prüfend über das Gelände. Die heutige Grundschule und integrierte Sekundarschule besuchen etwa 530 Schülerinnen und Schüler. Der Andrang ist groß: Jeder dritte Bewerber muss abgelehnt werden, weil Kapazitäten fehlen. "Ich glaube, dass viele Eltern an einer werteorientierten Schule interessiert sind", sagt Kettner. Dies würden evangelische Schulen sehr gut leisten, laute oft das Feedback von Eltern. "Und ich glaube auch, dass es daran liegt, dass wir zunehmend die Eltern haben, die gerne eine Alternative zu den staatlichen Schulen suchen, weil sie vielleicht etwas Besonderes für ihre Kinder wollen, vielleicht aber auch, weil sie von irgendwelchen Berichten an staatlichen Schulen oder öffentlichen Schulen abgeschreckt werden und sich deshalb freie Schulen oder private Schulen suchen", so die Schulleiterin weiter.

Die Gebäude sind in gut in Schuss

Während vielen staatlichen Schulen das Geld für dringende Sanierungen fehlt, bemühen sich die evangelischen Schulen, ihre Gebäude in Schuss zu halten. Das lassen sich die Eltern auch etwas kosten – rund 100 Euro Schulgeld im Monat zahlen hier die meisten. Die Abgabe ist an das Einkommen der Familie angepasst und wird denen erlassen, die es sich nicht leisten können. Der evangelische Landesbischof Markus Dröge sagt: "Es gibt viele Eltern, die möchten ihre Kinder gern in einer Schule wissen, die von bestimmten ethischen Grundsätzen ausgehen, die ein bestimmtes Menschenbild vertreten, wo wir sehr deutlich machen, dass es uns auf den ganzen Menschen ankommt, der seine Gaben entfalten soll, der seine Verantwortung lernen soll."

Er meine damit nicht, dass das in anderen Schulen nicht auch möglich sei. "Aber wir wollen das in einer besonderen Weise vom christlichen-ethischen Hintergrund her gestalten – und da freuen wir uns, dass das auch viele, viele annehmen, die selber sich nicht als Christen verstehen. Aber gerne diesen Wertehintergrund für den Unterricht ihrer Kinder sehen", so Dröge.

Der Schüler steht im Mittelpunkt

Die Evangelische Schule in Steglitz ist für Berliner Verhältnisse relativ klein. Die Grundschulkoordinatorin Monika Rötgen und die Oberschulkoordinatorin Mechthild Schubert sehen auch darin viele Vorteile. "Dadurch kennen wir Kollegen und Kolleginnen alle Schüler mindestens vom Sehen und die Schüler und Schülerinnen kennen uns. Und sie kennen sich auch untereinander und es ist eine fast familiäre Atmosphäre hier, die sehr auf Behütung auch ausgeht und das schätzen Eltern auch sehr", sagt Schubert. Es stände, so Schubert weiter, der Schüler im Blick- und Mittelpunkt des Unterrichtslebens. Und zudem habe man auch unter den Kollegen einen guten und schnellen Draht, wenn Probleme bei Schülern aufträten – und können sich diesen auch widmen. Es gibt an der Schule regelmäßige Gespräche zwischen Lehrer, Eltern und Schülern. Einzelne Schülerinnen und Schüler werden zu Streitschlichtern ausgebildet. Es gibt viele Arbeitsgemeinschaften im künstlerischen Bereich, die regelmäßigen Andachten und Gottesdienste in der Aula werden von den einzelnen Klassen gestaltet. In der 7. Klasse fangen die Schüler schon an, Bezug zum Berufsleben zu herzustellen, indem sie in einem Kindergarten oder in einem Hort eine Woche arbeiten und erste Berufserfahrungen sammeln – das setzt sich dann damit fort, dass sie sich in der 8. Klasse einen Menschen suchen. Das nennt sich Jung und Alt. Mit diesem älteren Menschen, den sie vorher noch nicht kannten, sollen die Jugendlichen eine gewisse Zeit verbringen. "Und wir haben da sehr große und gute Resonanz, dass die Kinder da Erfahrungen machen, die sie sonst nie hätten. Und dass sie doch etwas mehr Verständnis für die älteren Mitmenschen erwerben - was die Schüler sehr beeinflusst und verändert", so die Schulleiterin.

Empathie und Rücksicht werden groß geschrieben

Empathie und Rücksicht gehören für Schulleiterin Sigrid Kettner unbedingt zum Wertekanon der Evangelischen Schule Steglitz. Diese wird - wenn alles nach Plan läuft –im nächsten Schuljahr um einen gymnasialen Zweig erweitert werden.