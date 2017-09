Berliner auf Grönland-Expedition - Wo die Klimaänderungen besonders stark spürbar sind

27.09.17 | 10:34 Uhr

Am Boden, in der Luft und mit Satelliten vermessen Wissenschaftler den Planeten. Auf der Intergeo in Berlin zeigen sie, wie sich das Gesicht der Erde verändert. Wilfried Korth fährt seit 15 Jahren nach Grönland und erlebt wie das Eis nach und nach verschwindet. Von Anne Hoffmann

Wilfried Korth ist einer derjenigen, der die Erde vermisst. Das tut er am liebsten dort, wo es sehr kalt ist. So liegt sein liebstes Forschungsgebiet auch die meiste Zeit des Jahres unter Eis: Grönland. Seit 15 Jahren zieht es den Professor für Vermessungstechnik an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin immer wieder dorthin. Bereits fünfmal hat er das Inlandeis zu Fuß durchquert, zusammen mit einer kleinen Truppe von fünf bis sieben Wissenschaftlern. Kürzlich war er wieder dort, um mit ein paar Studenten einen neu entwickelten Eisbohrer zu testen, diesmal an der Küste.

Mit GPS das Eis vermessen

Den Bohrer benötigt er für die nächste geplante Expedition im Jahr 2019. Er und sein Team planen, auf 700 Kilometern mit Langlaufskiern und Schlitten einen der größten Gletscher Grönlands, den Jakobshavener Gletscher, zu überqueren. Ihr Ziel: Sie wollen die Höhe des Eises mit GPS vermessen. Mithilfe moderner, satellitengestützter Messtechnik können sie das bis auf wenige Zentimeter genau. "Auf der Westseite kommt man in das Einzugsgebiet des Jakobshavener Gletschers. Das ist einer der produktivsten Gletscher der Erde überhaupt, bei dem im Moment sehr viele Veränderungen passieren", erklärt Wilfried Korth. "Man geht davon aus, dass Klimaänderungen dort besonders stark spürbar sind." Sie wollen wissen, wie schnell sich die Eismassen verändern und die Gletscher im südlichen Teil Grönlands schwinden.

"In Grönland spürt man die Dimension der Welt"

Die Berliner Forscher Tobias Küchenmeister, Thomas Hitziger und Uwe Hoffmann waren im Sommer 2015 auf Inlandeis in Grönland.

Camp im "Whiteout", der Helligkeit, die bei schneebedecktem Boden und gedämpftem Sonnenlicht, entsteht.

Wenn es genug Wind gibt, können die Forscher auch über Grönlands größten Gletscher kiten.

Unweit einer Gletscherspalte queren die Wissenschaftler den Jakobshavener Gletscher.

Hier haben die Wissenschaftler ihr Camp direkt am Gletscherfluss aufgebaut.

Die Wissenschaftler im Sommer 2015 beim Abstieg.

Camp im Abendlicht

Nach der Expedition im Sommer 2015 holt ein Helikopter die Wissenschaftler und das Material in Grönland ab. Play Pause Fullscreen















Eiswelten sind seine Passion

Der 56-Jährige ist erfahren, was Touren durch das ewige Eis angeht. Dreimal Antarktis, viermal Grönland. "In Grönland spürt man die Dimension der Welt", schwärmt er. "Bis zum Horizont ist nichts. Nur eine weiße Ebene. Das ist eine unglaubliche Stimmung. Das kann man nicht beschreiben." Hier kann er seine Liebe zum Beruf mit seiner Passion für Sport verbinden. Bei jeder Gletscherüberquerung ziehen die Männer ihre Schlitten nur mit eigener Muskelkraft übers Eis, Gewicht 120 Kilogramm. Schließlich müssen nicht nur Verpflegung für sechs Wochen, sondern auch Messgeräte, Werkzeug, Satellitentelefon, Solaranlage und natürlich Zelte und Schlafsäcke mit. Die immer gleiche Route führt von Tasiilaq an der Ostküste Grönlands nach Ilulissat an der Westküste. Es ist die Strecke, die der Schweizer Polarforscher Alfred de Quervain bereits vor gut 100 Jahren mit Hundeschlitten zurücklegte, als zweiter nach Fridtjof Nansen. Der Norweger lieferte als erster ein genaues, wissenschaftlich erstelltes Höhenprofil der gesamten Eiskappe Grönlands.

Eine gewaltige Herausforderung für Geist und Körper

Es ist schwer vorstellbar, welche Strapazen Wilfried Korth und sein Team bei so einer Expedition zu bewältigen haben. Zunächst müssen sie auf über 2.000 Meter Höhe steigen. Oben angelangt, bringt ihnen ein Hubschrauber dann die Schlitten und den größten Teil des Gepäcks. Erst jetzt beginnt die eigentliche Anstrengung. Denn in Zeiten der Klimaerwärmung ist es enorm schwierig, sich im grönländischen Spätsommer, auf der Eiskappe fortzubewegen. Die Schneeoberfläche ist zum Teil stark angetaut, was einen Wechsel aus Löchern und Huckeln, manche über einen Meter hoch, zutage bringt. "Man läuft, der Schlitten rutscht einem in die Hacken, danach zerrt man ihn den nächsten Huckel hoch. Das geht fürchterlich schwer, dann fährt der Schlitten sofort wieder hinterher", beschreibt Wilfried Korth die Situation. "Das ist ein ständiger Wechsel von gewaltsamen Ziehen und plötzlich gewaltsam gezogen werden."

Tiefe Spalten und süße Belohnungen

Besonders gefährlich sind die zahllosen Spalten, die sich durch das Eis ziehen. Manche sind bis zu 100 Meter tief. Im häufigen Nebel sind sie oft schwer zu erkennen, besonders, wenn Neuschnee gefallen ist. Und immer wieder sind auch Wasserrinnen bis hin zu meterbreiten Flüssen aus Schmelzwasser zu überwinden. Selbst Hundeschlitten kämen da kaum durch. Rund 20 Kilometer müssen die Männer pro Tag schaffen. Das zehrt an den Kräften, deshalb braucht es energiereiche Nahrung. Powersnacks verschiedener Geschmacksrichtungen bestimmen gut 40 Tage lang den Speiseplan des Teams: ein Gemisch aus getrocknetem Fleisch, reichlich Fett und ein paar Gemüsesprenkeln. Ab und zu belohnt Wilfried Korth sein Team mit Mousse au Chocolat oder selbst gebackenen Eierkuchen – zum Beispiel nach einer besonders schweren Etappe und wenn zudem der Zeitplan stimmt.

Die Felsen im Küstenbereich, an denen wir vor gut zehn Jahren noch gezeltet haben, sind um 20 bis 30 Meter gewachsen. Wilfried Korth

Der Wind treibt sein Spiel

Nicht selten behindern Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 40 Kilometern in der Stunde die Eiswanderer. Das größte Problem in Polargebieten ist der Wind, nicht die Temperatur. Meist bauen die Männer abends deshalb eine Mauer aus Eis um ihre Zelte. Das bedeutet oft zwei Stunden schippen und sägen - die Mauer-Blöcke bestehen aus Schnee und Eis. Auf manchen Strecken hat der Wind auch sein Gutes. Dann packen die Eiswanderer ihre mitgebrachten Segel aus und lassen sich vom Wind weitertragen. An 39 Messpunkten sammeln die Wissenschaftler unterwegs Eishöhendaten. Die bestimmen sie mit Hilfe des satellitengestützten Ortungssystems GPS. "Das ist etwas anderes als ein Navigationsgerät, wie man es als Autofahrer oder Wanderer so kennt", erläutert Wilfried Korth, "der Unterschied ist: das eine leistet fünf Meter und unseres einen Zentimeter Genauigkeit." Die Wissenschaftler untersuchen an bestimmten Stellen auch, wie das Eis geschichtet ist. Dazu graben sie dann bis zu einen Meter tiefe Gruben. Die Eisschichten verraten ihnen, wie viel Eis jedes Jahr geschmolzen ist und wie viel Neuschnee dazugekommen ist. Und natürlich erfassen sie meteorologische Parameter wie Temperatur, Niederschläge, Wind.

Das Eis schmilzt dramatisch

Für den Grönlandexperten Korth steht nach den fünf Expeditionen ins Eis außer Frage, dass die inländischen Eismassen dramatisch schwinden. Laut seiner Messergebnisse verlieren sie im Jahr durchschnittlich zwei Meter Höhe. Das deckt sich auch mit Daten verschiedener Erdbeobachtungssatelliten. Besonders fällt der Schwund an den Gletscherrandzonen auf. "Das Eis verändert sich drastisch", sagt Korth. "Die Felsen im Küstenbereich, an denen wir vor gut zehn Jahren noch gezeltet haben, sind um 20 bis 30 Meter gewachsen. Das Eisplateau, auf dem die Zelte gestanden haben, ist geschmolzen." Korth spricht bei diesen Veränderungen von einem "unumkehrbaren Prozess". Hinzu kommt, dass die Gletscher auch immer schneller fließen. Denn Schmelzwasser sickert durch Spalten und Risse auf den Grund der Gletscher und bildet dort eine breite Rutschbahn.

Nach rund sechs sehr anstrengenden Wochen endet die Eiswanderung der Vermessungsingenieure. "Wenn man am Ende steht und man hat es geschafft, alle sind gesund, es hat keine Ausfälle und Pannen gegeben – das ist einfach nur schön", erinnert sich Wilfried Korth. Am Endpunkt der Tour, an der Westküste, fließt der Jakobshavener Gletscher, übrigens der schnellste Grönlands, Richtung Meer. Deutlich zeigen sich auch hier die Folgen des Klimawandels: Es lösen sich immer mehr riesige Eisbrocken von der Gletscherzunge ab, die dann als große Eisberge durch den Nordatlantik treiben.