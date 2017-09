Auf der A 2 hat sich am frühen Dienstagmorgen zwischen Brandenburg an der Havel und Netzen ein schwerer Unfall ereignet.



Zwei Feuerwehrleute kamen ums Leben, wie die Polizei dem rbb bestätigte. Die Einsatzkräfte waren auf der Autobahn, weil ein Kleinlaster auf einen LKW aufgefahren war. Der Fahrer des Transporters wurde eingeklemmt und musste befreit werden.



Während des Einsatzes raste ein LKW in die Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr. Ein Feuerwehrwagen kippte um, die beiden Feuerwehrleute gerieten unter das Fahrzeug.



Die A 2 wurde zwischen Brandenburg und Netzen in Richtung Berlin gesperrt. Es bildete sich ein längerer Stau.

Mehr in Kürze

Sendung: Inforadio, 05.09.2017, 06.00 Uhr