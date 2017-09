Schülerin fand 14.000 Euro in Berlin - Die Sache mit dem Finderlohn

21.09.17 | 15:37 Uhr

Sie entdeckte 14.000 Euro in der Berliner U-Bahn, nun steht der geflüchteten 16-Jährigen ein Finderlohn zu. Aber nur der halbe Satz. Und: Er könnte auf das Taschengeld angerechnet werden. Wer wann einen Anspruch auf Finderlohn hat - es ist kompliziert.

Ein Wohnungsschlüssel auf dem Gehweg, ein Handy in der Fitnessstudio-Umkleide, 14.000 Euro in der U-Bahn oder Goldbarren unter einem Baum: Die meisten Menschen haben in ihrem Leben schon mindestens einmal etwas von Wert gefunden. Was viele nicht wissen: Wer einen Fund von mehr als zehn Euro Wert an sich nimmt, geht eine rechtliche Verpflichtung ein. Und kann sich – bei Nichtrückgabe – der Unterschlagung schuldig machen. Nicht alle Finder sind ehrlich. Der Fußballspieler Max Kruse vom SV Werder Bremen hatte im Frühjahr 2016 in einem Berliner Taxi 75.000 Euro vergessen - auf die wartet der Stürmer bis heute.

Wer aber dem Verlierer oder Eigentümer eine verlorene Sache zurückgibt oder dafür sorgt, dass sie zurückgegeben wird, kann unter Umständen einen Finderlohn verlangen. Die Höhe richtet sich nach dem Wert der gefundenen Dinge. Hat das Fundstück keinen wirklichen Sachwert, sondern nur einen Liebhaberwert, kann der Finderlohn nach Ermessen festgesetzt werden. Zahlt ein Eigentümer keinen Finderlohn, kann der Finder ihn beim Amtsgericht verklagen.

Mehr zum Thema Fund bei der Polizei abgeliefert - Schülerin findet 14.000 Euro in Berliner U-Bahn Ein 16-jähriges Mädchen aus dem Irak, das mit ihrer Familie in einem Flüchtlingsheim lebt, hat in einer Berliner U-Bahn eine Handtasche mit 14.000 Euro gefunden. Ihre Mutter gab die Tasche und das Geld kurz darauf bei der Polizei ab.

Es geht um herren-, aber nicht besitzlose Sachen

Doch der Reihe nach: Was eine (Fund)-"Sache" ist, wird im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) definiert: Es geht um Dinge, die nicht herren-, aber besitzlos sind. In der Regel hält sich der Verlierer also noch für den Eigentümer, kann aber seine Herrschaft über die Sache nicht ausüben, weil sie eben nicht da ist. Nicht die Entdeckung der Sache führt übrigens dazu, dass jemand auch rechtlich zum Finder wird. Das wird er erst, wenn er den Fund an sich nimmt. Hat sich sechs Monate nach der Anzeige bei der Polizei oder im Fundbüro kein Empfangsberechtigter der Sache auffinden lassen, wird der Finder zum Eigentümer der Sache. Taucht der ursprüngliche Besitzer dann aber innerhalb der folgenden drei Jahre doch noch auf, muss er sie aber wieder herausgeben. Bei Fundstücken im Wert von bis zu 500 Euro bekommt der Finder in der Regel fünf Prozent des Wertes. Ist die Fundsache mehr wert als 500 Euro, gibt es einmalig 25 Euro und zusätzlich drei Prozent des Wertes über 500 Euro. Kurios: Wenn der Fund in öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht wird oder bei Behörden, gibt es bei einem Wert unter 50 Euro gar keinen Finderlohn, darüber die Hälfte des normalen Finderlohns. Arbeitet der Finder für die Behörde oder Verkehrsanstalt, steht ihm gar kein Finderlohn zu.

Behörde entscheidet, ob Finderlohn vom Taschengeld abgezogen wird

Was heißt dies nun für das 16-jährige Mädchen aus dem Irak, das in der Berliner U-Bahn eine Handtasche mit 14.000 Euro fand und zur Polizei brachte? Ihm stehen theoretisch 215 Euro Finderlohn zu (einmalig 25 Euro und plus drei Prozent des Wertes über 500 Euro geteilt durch die Hälfte, weil es ein Fund im öffentlichen Nahverkehr war). Doch möglicherweise wird diese Summe vom Taschengeld der Geflüchteten abgezogen. Darüber entscheidet die zuständige Leistungsbehörde jeweils nach Einzelfall, sagte die Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales , Regina Kneiding, rbb|24 am Donnerstag. Und weiter: "Nicht alle Behörden sind herzlos."

Kaiser Hadrian regelte die Sache mit dem Schatz

Pech für das Mädchen, dass es nicht einen "Schatz" gefunden hat. Denn für gefundene Schätze - also Dinge, die so lange verborgen lagen, dass der Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist - gelten eigene Regeln. Durch die Entdeckung eines Schatzes erlangt der Finder hälftiges Miteigentum, der Schatz gehört dann zur Hälfte dem Entdecker und zur Hälfte dem Eigentümer. Diese "Hadrianische Teilung" geht tatsächlich auf den römischen Kaiser Hadrian zurück (76 -138 n.Chr.). Im Fall der gefundenen 14.000 Euro kommt die Regelung nicht zur Anwendung. Die Besitzerin des verlorenen Geldes, nach Medienberichten eine 78-jährige Frau, konnte rasch ermittelt werden.

Finderlohn gilt als "Sonstiges Einkommen"

Finderlohn ist in Deutschland nicht steuerpflichtig, er fällt unter Paragraph 22 Einkommenssteuergesetz (EStG) "Sonstige Einkünfte". Das gilt für Beträge bis zu ca. 10.000 Euro. Ab dann kommen Schenkungssteuer und Vermögenssteuer in Betracht. Doch Finderlohn gilt als Einkommen und wird beispielsweise Hartz-IV-Empfängern von ihren Bezügen abgezogen. Für gefundene Tiere werden übrigens drei Prozent Finderlohn fällig. Egal ob das Tier als besonders wertvoll gilt oder nicht.

Sendung: Abendshow, 21.09.2017, 20:15 Uhr