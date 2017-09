In einem Mehrfamilienhaus in Forst im Landkreis Spree-Neiße hat die Polizei sprengstoffverdächtiges Pulver entdeckt. Die Chemikalien wurden in der Wohnung eines 26-Jährigen gefunden und für weitere Untersuchungen von Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Brandenburg abtransportiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Bewohner des Hauses mussten nicht evakuiert werden.

Der junge Mann wurde am Donnerstagnachmittag vorläufig festgenommen. Seine Wohnung war auf richterliche Anordnung durchsucht worden, da bereits Ermittlungen gegen ihn laufen. Bislang gebe es keine Hinweise dazu, was der Mann mit dem explosiven Pulver anfangen wollte.