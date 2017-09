Uckermark - Forstbehörde warnt Autofahrer vor Elch

05.09.17 | 11:08

Autofahrer im Nordosten Brandenburgs sollten wegen eines Elchbullen derzeit besonders vorsichtig fahren. Darauf hat das Forstamt Rothemühl (Kreis Vorpommern-Greifswald) am Dienstag hingewiesen. Anlass ist die Sichtung eines etwa zwei Jahre alten Elches zwischen Bergholz (Vorpommern) und Menkin (Uckermark) am Sonntagabend, wie der "Nordkurier" am Dienstag berichtet.

Die Beifahrerin eines Autofahrers hatte per Handy gefilmt, wie das Tier in der Nähe von Menkin direkt vor ihrem Wagen von links aus einem Maisfeld nach rechts über die Straße wechselte. Der Elchbulle sei auf dem Weg nach Westen, sagte Revierförster Michael Scholz. Hier verlaufe in etwa 20 Kilometern Entfernung die Autobahn A 20.

Ein ganzes Dorf hatte gehofft, dass dieser Vogel auf dem Weg von seinem Winterquartier nach Brandenburg vielleicht von einem Flugzeug angesaugt wird oder zumindest irgendwo falsch abbiegt. Doch Ronny kam zurück nach Glambeck (Ostprignitz-Ruppin). Genau wie im vergangenen Jahr randalierte der Problemstorch wieder in den Vorgärten des Ortes. Immerhin: Wegen des verregneten Sommers zogen viele Störche früher zurück in den Süden als üblich. So auch Ronny.

Das Eichhörnchen hat es nicht leicht. Seit vor etwa 140 Jahren das amerikanische Grauhörnchen in Europa eingeschleppt wurde, verlieren die rotbraunen Nager zunehmend Lebensraum an ihre größeren und kräftigeren Artverwandten. Viele Grauhörnchen tragen zudem ein Pockenvirus in sich, gegen das sie selbst immun sind, das jedoch bei Eichhörnchen zu Entzündungen und verklebten Pfötchen führt. Diesen Sommer infizierten sich in Berlin viele Tiere mit der Krankheit und starben qualvoll.

Bonny musste auf Diät. Im vergangenen Jahr sorgte die Geschichte von Dackel-Dame Bonny von Beelitz bereits für Wonne im Sommerloch. 2011 war die Hündin ausgebüchst und einem Touristenpärchen aus Bayern in die Arme gelaufen. Vor einem Jahr gab es das Wiedersehen mit ihrem Frauchen aus dem Ort Schwielowsee (Potsdam-Mittelmark). Allerdings hatte sich der Hund im bayerischen Exil zu viel Speck angefuttert. Diesen August dann die gute Nachricht: Bonny ist wieder so rank und schlank, wie es sich für eine Jagdhündin gehört.

Vom Somali-Wildesel gibt es wohl nur noch wenige Hundert Tiere in freier Wildbahn. Er gilt als akut vom Aussterben bedroht. Damit gehören die vier Fohlen, die im Juli innerhalb einer Woche im Berliner Tierpark geboren wurden, wohl zu den seltensten der Welt. Mit ihren großen Eselohren und Zebrabeinchen sind sie außerdem total süüüüüß.

Als nicht so süß gilt die Ratte. Trotzdem ist sie das Sommerlochtier überhaupt. Oder wie erklären Sie sich, dass immer dann Spielplätze wegen Rattenbefalls gesperrt werden, wenn es sonst keine Nachrichten gibt? Im Regensommer 2017 sorgte zudem eine Falschmeldung über massenhaft ersoffene Nager für Furore. Die Berliner Kanalisation soll so heftig durchgespült worden sein, dass im Westend Dutzende Kadaver durch Gullideckel auf die Straße schossen. Alles Quatsch, sagten die zuständigen Wasserwerke rbb|24. Zum einen fänden Ratten in der Kanalisation kaum geeignete Unterschlüpfe und falls doch mal eine Richtung Klärwerk mitschwimmt, werde sie in den vorgestellten Pumpwerken "ordentlich püriert".

Kühen wird ja ein eher sparsamer Gesichtsausdruck nachgesagt. Ebenso blickten wohl einige Rinderzüchter zwischen Prignitz und Neiße in diesem Jahr auf ihre Weiden. Rinderdiebstahl ist ein immer öfter auftretendes Verbrechen, das Schäden von mehreren Hunderttausend Euro in der Brandenburger Landwirtschaft verursacht. Ganze Herden wurden bereits über Nacht illegal eingeladen und abtransportiert. Über die Hintergründe ist bisher so gut wie nichts bekannt.

Er ist wieder da. Und wie. Der Biber - Brückentier, das Landschaftsgestaltung und Chaostheorie miteinander verbindet - sorgt im Oderbruch für Stimmung. Mehr als 1.600 Tiere leben hier derzeit, etwa ein Drittel des Brandenburger Bestands. Einige haben durch ihre Bauwerke wiederholt Deiche beschädigt oder Straßen unterspült. 29 Problembiber wurden deshalb in der vergangenen Saison zum Abschuss freigegeben, aber nur 22 tatsächlich dem regionalen Genpool entzogen. Zu wenige! Weil nur erwachsene Tiere getötet werden dürfen, die keine Jungen versorgen, bleiben den Jägern im Prinzip nur klare Vollmondnächte, um die nachtaktiven Tiere zu erwischen. Von denen gibt es in der Jagdsaison zwischen 1. September und 15. März erfahrungsgemäß nur sehr wenige.

Noch ein illegaler Einwanderer. Schon wieder aus Nordamerika! Wie der Sumpfkrebs in die Teiche des Berliner Tiergartens kam, weiß niemand. Die Wanderungen der roten Krustentiere im August sorgten allerdings für ein großes Hallo. Anspruchslos und leicht zu vermehren, seien die Roten Amerikanischen Sumpfkrebse. Außerdem verbreiten sie einen Pilz, der heimische Arten niederstreckt, die sogenannte Krebspest. Die Europäische Kommission führt die Tiere seit vergangenem Jahr auf ihrer "Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung". Immerhin sollen die Viecher lecker sein.

Sie kommen meist im Zwielicht aus Polen, schwimmen durch die Oder, zerlatschen die Felder der Bauern und hauen dann wieder ab, als wäre nichts geschehen: Elche. Um seinen Status als Sommerlochtier muss der Elch allerdings bangen. Dafür kommen seine Grenzspaziergänge mittlerweile viel zu oft vor.

"Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos." Nach der Lebensphilosophie Loriots frohlocken zunehmend mehr Menschen - die insbesondere in Berlin-Friedrichshain noch Nachhilfe beim Aufsammeln von Mopskacke benötigen. Früher als hechelndes Tamagotchi belächelt, hat der Mops immerhin den Makel des Modetrends abgelegt, wie das 8. Internationale Mopstreffen in Berlin bewies.

Die Beliebtheit des Wolfs rangiert in einigen Regionen Brandenburgs irgendwo zwischen Chlamydien und dem Gefühl, das in einem hochkocht, wenn Banken ihre Zinspolitik erklären. Eher unbeliebt. Tiefpunkt des Verhältnisses zwischen Homo Sapiens Sapiens und Canis Lupis im Märkischen waren Berichte aus dem Sommer über Tierkadaver, die ohne Kopf gefunden wurden.

Und dann noch das: Da zahlt der Berliner Zoo Millionen für ein Pandapärchen, die Kanzlerin muss sich bei offiziellen Treffen mit Chinas Staatspräsident über Bambus unterhalten und zumindest Weibchen Meng Meng ist nicht ganz störungsfrei. Meist läuft sie rückwärts und der Selbsterhaltungstrieb scheint nur gering ausgebildet zu sein. Meng Mengs Kletterkünste sind derart kühn, dass man im Zoo befürchtet, "das Mistvieh" ("Die Zeit") könnte sich den Hals brechen. Play Pause Fullscreen























Immer wieder Elche in Brandenburg