Wie die Bundespolizei in Lichtenberg den Terror-Fall probt

Schüsse peitschten, Menschen gehen in Deckung, Sprengsätze explodieren - die Bundespolizei hat am Montag am Bahnhof Lichtenberg den Ernstfall geprobt, inklusive Verletzter auf dem Bahnsteig. Die Anwohner waren zum Glück vorgewarnt.