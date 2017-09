Auch in Wriezen haben viele Kameraden den Eindruck, solange die Menschen nicht selbst Hilfe benötigen, reagieren sie gleichgültig. "Sie manövrieren an Absperrungen vorbei und schimpfen, sie müssten da jetzt aber durch", sagt der Wriezener Stadtbrandmeister Thomas Keil.

Die Gründe für ihren Einsatz sind unterschiedlich, wenn man sich unter ihnen umhört: die Leute würden gebraucht, sie wollten helfen, Familienangehörige oder Freunde seien in der Feuerwehr aktiv. Auch die Kameradschaft sei groß und man lerne Menschen quer durch die Alters- und Berufsgruppen kennen. Viele haben schon in der Jugendfeuerwehr begonnen und sind dabei geblieben.

Das war früher anders. Wenn die Sirene ging, kam das ganze Dorf, um zu helfen. Heute geht das schon aus Versicherungsgründen nicht. Und: die Technik ist so spezialisiert, dass es allein fürs Löschen zwei Grundausbildungslehrgänge braucht. Dazu kommen immer mehr Aufgaben jenseits der Brandbekämpfung. "Brände sind das wenigste. Auch Unfälle sind nicht das meiste. Sondern technische Hilfeleistung, wie Türöffnungen oder Tragehilfen bei Krankentransporten, wir werden immer mehr Dienstleister", erklärt Wriezens Ortswehrführer Robby Menzel. So übten seine Leute gerade, wie man einen schwergewichtigen Verletzten mit der Drehleiter aus einem Plattenbaufenster im zweiten Stock bugsiert.

Der für die Feuerwehrbelange zuständige Beigeordnete der Stadt, Andreas Heinrich, erkennt hier Handlungsbedarf: "Ich sehe in den zunehmenden technischen Hilfeleistungen einen Missbrauch der Feuerwehr." So könne die Polizei für Tür-Öffnungen auch einen Schlüsseldienst beauftragen. Und auch das Tragen schwergewichtiger Menschen zum Krankentransport sei sicherlich anders zu organisieren, als durch Ehrenamtliche, die dafür vom Arbeitsplatz weggeholt würden, sagt Heinrich.

Bei den rund 200 jährlichen Einsätzen der Prenzlauer Feuerwehr kommen immer öfter Fehlalarme von Brandmeldeanlagen hinzu. "Die gehen manchmal schon los, wenn jemand in der Küche den Wasserkocher anhat", sagt Hidde. Was die Feuerwehrleute zwar nicht hinterfragen – auch früher schon rückte man schließlich mit der Leiter aus, wenn Nachbars Katze im Baum festsaß – es könnte aber Teil des Akzeptanzproblems sein. Ist ein Alarm wirklich immer ein Notfall?

Seine Feuerwehr setzt derweil auf Aufklärung. Bei einem Tag der offenen Tür zeigt die Prenzlauer Ortswehrführerin Sandra Hidde mit ihren 65 Leuten, was Feuerwehr so kann: einen Eingeklemmten aus einem Pkw schneiden, bis zum Löschangriff aus dem Jahr 1890 mit Eimerkette und Handpumpe. Am Ende des Tages hat sie vier neue Mitglieder gewonnen. Und den Respekt der Besucher: "Ich finde das beeindruckend, das machen die alles in ihrer Freizeit und riskieren dafür ja sogar Leben und Gesundheit", sagt einer.