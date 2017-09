Am Virchow-Klinikum in Berlin-Wedding ist nach Angaben der Feuerwehr am Montagmittag gefährliches Chlorgas ausgetreten. Wie Sprecher Thomas Kirstein dem rbb sagte, seien drei Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden in der Rettungsstelle des Charité-Campus behandelt.

Das Gas sei im Keller des Technikhauses der Klinik an der Seestraße ausgetreten, dieses wurde daraufhin evakuiert. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 50 Einsatzkräften und einem Dekontaminations-Team aus. "Wir sind jetzt dabei, das Gebäude zu belüften und den gefährlichen Stoff aufzunehmen", sagte der Feuerwehrsprecher.

Der Einsatz sollte nach Angaben des Sprechers jedoch noch einige Stunden andauern. Um welche Flüssigkeiten und Gase es sich handelte, wurde zunächst nicht bekannt.