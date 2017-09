Nach tödlichen Messerstichen auf eine Künstlerin in Berlin-Kreuzberg hat ein damaliger Hauptstadt-Tourist vor dem Landgericht gestanden. Er könne "sich selbst nicht vergeben, dass es zu der Tat gekommen ist", erklärte der 56-Jährige zu Prozessbeginn am Montag. Er habe die 41 Jahre alte Frau nur Stunden zuvor in einer Bar kennengelernt. Nach Alkoholkonsum und einvernehmlichem Sex sei es zu einem handfesten Streit gekommen. An die Messerstiche habe er aber keine Erinnerung, sagte der IT-Manager aus Belgien.

Ihm wird unter anderem Totschlag vorgeworfen. Es war laut Anklage 20.57 Uhr, als es am 17. März 2017 in der Wohnung der Frau zu einem heftigen Streit kam, "der gegen 21.05 Uhr in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete". Der Mann habe schließlich mit seinem Taschenmesser auf Hals, Oberkörper und Arme der 41-jährigen Malerin eingestochen. Die Mutter eines Sohnes starb noch in der Wohnung. Der Belgier soll vor seiner Flucht eine Couch angezündet haben, um Spuren der Tat zu beseitigen.