Die Polizei hat am Dienstagmorgen eine Großrazzia gegen eine international agierende Schleuserbande durchgeführt. Allein in Berlin wurden in 41 Objekten Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Die Durchsuchungen fanden vor allem in Spandau, Neukölln und Reinickendorf statt. Zur gleichen Zeit gab es Polizeirazzien auch in Potsdam, Görlitz, Frankfurt (Main) und Lissabon.