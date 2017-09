Das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, ist in Berlin doppelt so hoch wie im Rest der Republik. An besonders kriminellen Orten hat sich die Situation dramatisch verschärft . Den Alltag dort schildern ein Ermittler, ein Staatsanwalt und ein Dealer. Von Olaf Sundermeyer und Jan Wiese

Vor drei Jahren ist die ohnehin hohe Kriminalität auf dem "Alex" drastisch gestiegen, bis zu 8.644 Straftaten jährlich (2015) wurden dort angezeigt. Ein ähnliches Bild zeigt sich auf der berühmtesten Partymeile Deutschlands entlang der U-Bahn-Linie 1, zwischen der Warschauer Brücke in Friedrichshain und dem Kottbusser Tor in Kreuzberg, ebenso am Kleinen Tiergarten in Moabit. Dort hat sich in den vergangenen Jahren ein zentraler Drogenverkaufsplatz entwickelt .

Hinweis: Den ganzen Dokumentarfilm sehen Sie oben im Bild online first. Der Alexanderplatz ist der größte Tatort in Deutschland. In den vergangenen Jahren haben sich die Straftaten hier verdoppelt. Das zeigt die Auswertung der polizeilichen Statistik zu den zehn besonders kriminalitätsbelasteten Orten (kbO), die dem rbb exklusiv vorliegt.

Diesen Schluss lässt auch der Blick auf einige der besonders kriminalitätsbelasteten Orten in Berlin zu: Dort sind in den vergangenen Jahren besonders die so genannten Rohheitsdelikte in den Fokus der Ermittler geraten, zu denen unter anderem Raubstraftaten, Körperverletzungen und Bedrohungen zählen. Aber auch Drogendelikte haben sich an diesen Orten in den vergangenen Jahren gehäuft.

Auf Druck des rot-rot-grünen Senats hatte die Polizei im Juni erstmals die zehn Orte öffentlich gemacht, für die sie eine besondere Sicherheitslage erkennt – ohne Zahlen zu nennen. Der rbb veröffentlicht nun erstmals die Daten hinter den Orten, über eine Entwicklung von zehn Jahren. So zeigt sich, dass sich die ohnehin hohe Kriminalitätsbelastung in Berlin – zumindest an diesen öffentlichen Orten – nach 2013 erneut verschärft hat. Bei der Vorstellung der Zahlen der polizeilichen Kriminalitätsstatistik für den Bund hatte Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) im April bereits von einer "besorgniserregenden Verrohung" der Gesellschaft gesprochen.

Für Carsten Milius, dem stellvertretenden Landesvorsitzenden beim Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), stellt sich die Lage so dar: "Wie am Alexanderplatz gibt es ja auch an anderen Orten in Berlin eine Zunahme solcher Gewaltdelikte. Ich denke da an den Bereich des Bahnhofs Turmstraße. Und das kann man auch ziemlich genau festmachen an dem Zeitpunkt, an dem diese sogenannte Flüchtlingskrise Berlin erreicht hatte."

Carsten Milius warnt allerdings davor, Flüchtlinge generell zu kriminalisieren. So habe man es in seinem Erfahrungsbereich immer mit denselben wiederkehrenden Gruppen krimineller junger Männer zu tun. "Als hier in der Turmstraße das Lageso-Gelände dann eröffnet wurde, kamen mit der Flüchtlingswelle insbesondere nordafrikanische Straftäter hierher, die dort die Drogenszene dominieren", sagt der Ermittler. "Einhergehend damit kam es dann auch permanent zu Gewaltdelikten." Carsten Milius arbeitet beim Kriminaldauerdienst in Berlin Mitte. Alexanderplatz und Kleiner Tiergarten gehören zu seinem Revier. Nach Straftaten wie Raub oder Körperverletzungen ist er oft der erste am Tatort.

Die Metropole Berlin weist unter allen deutschen Städten das höchste Risiko auf, Opfer einer Straftat zu werden: Die Zahl der Straftaten pro 100.00 Einwohner lag in Berlin (16.161) im vergangenen Jahr mehr als doppelt so hoch wie in München (7.909). Und die Aufklärungsquote liegt in Berlin (42 Prozent) deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (56,2). Sie liegt auf dem niedrigsten Wert seit zehn Jahren.