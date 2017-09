Die Rockergruppe Hells Angels hat am Samstag in Berlin mit einer Motorrad-Demonstration gegen das Verbot ihrer Vereinsabzeichen protestiert. Unter dem Motto "Freedom is our Religion" fuhren etwa 200 Teilnehmer von Biesdorf in Marzahn-Hellersdorf zunächst zum Alexanderplatz in Mitte, wo sie umkehrten, um nach Biesdorf zurückzufahren. Laut einem seit dem Frühjahr geltenden Gesetz dürfen die Hells Angels und sieben weitere Motorradgangs ihre Vereinsabzeichen wie den geflügelten Totenkopf nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen.

Die meisten Biker waren überwiegend in Schwarz gekleidet - ohne erkennbare Abzeichen. Einige trugen aber Jacken mit Aufschriften und Logos auf dem Rücken, etwa von der Rockergruppierung "Blood Red Section MC". Den Kennzeichen zufolge kamen Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet.