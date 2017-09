Interview | Neue Polizeiwache am Alex

Der Berliner Alexanderplatz ist ein Hotspot der Kriminalität. Einer der Ersten am Tatort ist oft der Kriminalbeamte Carsten Milius. Im Interview erklärt er, was die neue Polizeiwache, die seit Donnerstag gebaut wird, bewirken kann – und warum Flüchtlinge Tatverdächtige und zugleich Opfer sind.

Carsten Milius: Die Einrichtung der Alexanderplatzwache erhöht natürlich die Präsenz der Polizei vor Ort. Sie ist also nicht mehr nur mit einem einzelnen Wagen vor Ort, sondern ist tatsächlich stationär präsent. Man muss jedoch aufpassen, dass da nicht falsche Erwartungen geweckt werden. Es kann durchaus passieren, dass die Bürger jetzt der Meinung sind, auf dem Alexanderplatz könne nichts mehr passieren, weil genügend Polizei da ist. Tatsächlich wird die Wache ja nur mit drei Beamten besetzt. Das ist mehr eine Anzeigenaufnahme als alles andere. Es sind in dem Sinne keine Einsatzkräfte, die auf dem Alexanderplatz selbst Präsenz zeigen, sondern die bemannen halt die Wache.

In erster Linie, denke ich, wird es zu einer Dunkelfelderhellung kommen. Wenn die Polizei vor Ort ansprechbar ist, werden natürlich auch mehr Menschen gleich vor Ort Anzeige erstatten, was sie vielleicht sonst nicht getan hätten. Zum Beispiel bei einem Taschendiebstahl oder bei einer einfachen Körperverletzung, wo man sich zunächst überlegt, lohnt sich überhaupt der Aufwand, zur Polizei zu gehen oder nicht.

Genau genommen bin ich der erste Kriminalbeamte nach dem Funkwagen. Aber zu Ihrer Frage: Was wir zurzeit feststellen ist eine Häufung von Personen im weitesten Sinne aus der Flüchtlingsszene, die sich dort als Tatverdächtige etabliert haben - im Kleinen Tiergarten speziell auch im Zusammenhang mit dem Drogenhandel. Das hat tatsächlich nach unserer Wahrnehmung zugenommen seit 2015.

Die Berliner Polizei erklärte zu der Statistik auf rbb|24-Anfrage: "Eine Aufschlüsselung zur Herkunft von Tatverdächtigen bzw. deren Aufenthaltsstatus, die an kriminalitätsbelasteten Orten ermittelt oder festgestellt wurden, ist nur mit einem unverhältnismäßig hohen und zeitintensiven Aufwand möglich. Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass dies nicht erfolgen kann."

Die Berliner Polizei macht in ihrer Kriminalstatistik 2015 (zum Download ) auch Angaben zur Staatsangehörigkeit der Tatverdächtigen. Die Daten beziehen sich jedoch nicht auf die einzelnen kriminalitätsbelasteten Orte, sondern auf das ganze Stadtgebiet. Den Angaben zufolge stieg die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen 2015 an - allerdings gab es knapp 10.000 Straftaten gegen das Aufenthalts-, Asyl- und Freizügigkeitsgesetz/EU, die deutsche Staatsangehörige gar nicht begehen können.

Wir haben festgestellt, beim Kleinen Tiergarten sind es vermehrt Nordafrikaner, die dort als Dealer auftauchen. Das sind natürlich keine Flüchtlinge im klassischen Sinne, sondern nach unserer Vermutung Kleinkriminelle, die auf der Flüchtlingswelle mit nach Deutschland gekommen sind. Während wir auf dem Alexanderplatz, was die Roheitsdelikte angeht, tatsächlich auch viele junge Männer, Jugendliche, Heranwachsende aus den arabischen Ländern haben.

Ob man da so die direkte Linie ziehen kann, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir können nur feststellen, dass es diesen Anstieg gibt und auf unserer Erfahrungen vor Ort zurückgreifen - wenn wir vor Ort kommen, wenn wir sehen, wer ist Geschädigter, wer sind die Tatverdächtigen, falls wir welche haben. Am Alexanderplatz haben wir eben regelmäßig Personen aus den arabischen Ländern unter den Tatverdächtigen, aber auch unter den Opfern. Beim Kleinen Tiergarten sind es dagegen nordafrikanische Drogendealer. Und wenn wir dort Körperverletzungsdelikte haben, sind es sehr häufig Streitigkeiten untereinander.

Da müssten Sie sich an den Polizeipräsidenten wenden, an die Statistikstelle. Die haben wir natürlich nicht beim Bund deutscher Kriminalbeamter.

Ja, das sehe ich auch so. Es ist eine Form von Perspektivlosigkeit. Wenn wir uns mal den Kleinen Tiergarten anschauen: Ich will das nicht schönreden, aber diejenigen wollen ja auch von irgendwoher Geld bekommen, Geld verdienen, neben den normalen Transferleistungen. Da sind sie natürlich auch eine leichte Beute für gewisse Hinterleute, die Interesse daran haben, sie als Dealer einzusetzen.

Der Alexanderplatz wiederum war schon immer ein Treffpunkt für alle möglichen Leute, und er ist es nach wie vor, weil er so schön zentral liegt. Da strömen alle hin und dort, wo sich viele Menschen unterschiedlicher Couleur treffen, wird es zwangsläufig irgendwann auch zu Gewaltausbrüchen kommen, bedingt durch Drogen, bedingt durch Alkohol, vielleicht auch durch kulturelle Diskrepanzen. Da treffen sich nun natürlich auch Flüchtlinge, und die werden dann natürlich auch Opfer in Auseinandersetzungen, weil sie aufgrund ihres Status' auch leichte Opfer sind. Da gibt es Sprachbarrieren, vielleicht auch kulturbedingte Hemmungen, Dinge bei der Polizei anzuzeigen, und das wird dann ausgenutzt.

Zumindest was den Kleinen Tiergarten anbetrifft, hat die Berliner Polizei reagiert mit der Einsetzung einer Sonderermittlungsgruppe, um an die Hintermänner ranzukommen. Das ist der richtige Weg. Auf dem Alexanderplatz geht es weniger um den Drogenhandel als vielmehr um die alltägliche Kriminalität, die dort passiert. Wir haben ja einmal zur Bekämpfung des Taschendiebstahls eine Sonderdienststelle beim Landeskriminalamt, die sehr erfolgreich arbeitet, und zum anderen ist die Einrichtung der Alexpräsenz und der Alexwache der Schritt in die richtige Richtung.