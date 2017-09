Der Regionalbahnhalt in Karlshorst wird im Jahr 2018 wegfallen. Auch eine neue Untersuchung habe ergeben, dass bei der zuvor bereits beschlossenen Grundsatzentscheidung geblieben werde, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Mittwoch mit. Sie hatte sich bei der Deutschen Bahn für den Erhalt des Regionalbahnhalts Karlshorst eingesetzt.

Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen untersucht, welche Möglichkeiten es gebe, den Regionalbahnhalt in Karlshorst bis zur Eröffnung des Bahnhofs Köpenick im Jahr 2027 doch noch aufrechtzuerhalten.



Das Ergebnis der Untersuchungen ergab laut Senatsverwaltung aber, dass der Bahnhof Karlshorst in einem zu schlechten Zustand ist und daher die alte Entscheidung gelte. Bahnsteige seien marode, insbesondere der Zustand einer Fußgängerbrücke sei bedenklich. Auch müsse für die Regionalbahnsteige ein behindertengerechter Ersatzneubau her. Die Kosten und der Aufwand für eine Sanierung wären unvertretbar hoch, heißt es.

Der Ortsteil Karlshorst sei aber durch die S-Bahn-Anbindung auch in Zukunft gut ans Verkehrsnetz angeschlossen, betont die Senatsverwaltung. Mit den Arbeiten für den Umbau des S-Bahnhofs Karlshorst, so die Bahn weiter, werde ab Februar 2018 begonnen.

Sendung: Abendschau, 27.09.2017, 19.30 Uhr