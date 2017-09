Emotional könne er aber nachvollziehen, so Wowereit am Donnerstag auf Radioeins, dass man an Tegel festhalten wolle. Der Senat habe aber zu Recht dargestellt, wie die juristische Situation ist: Den geltenden Planfeststellungsbeschluss könne man zwar verändern, wenn man wolle, aber das dauere Jahrzehnte. Die Situation nach dem Referendum sei für den Senat schwierig, betonte Wowereit.

Ein weiteres Streitthema in Berlin ist die Zukunft von Hertha BSC im Olympiastadion - und die große Frage: Umbau oder Neubau? Ein neuer Standort außerhalb Berlins kommt für Hertha-Fan Klaus Wowereit jedenfalls nicht in Frage: "Hertha gehört zu Berlin - was nicht heißt, dass der Fanclub nicht auch weit über Berlin hinaus geht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Hertha nicht in Berlin spielt, da würde ich auch ziemlich radikal werden", sagte der ehemalige Regierende Bürgermeister Berlins der rbb-Welle Radioeins. Es müsse also eine Lösung her.